Более полутора миллионов рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников

10:38, 22 ноября 2024, ПАИ

Более полутора миллионов рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Гдовского района позвонили неизвестные. Они под разными предлогами, в том числе якобы для предотвращения незаконного оформления на собеседников кредитов, а также возможности получения дополнительного заработка в интернете, ввели их в заблуждение. В общей сложности псковичи потеряли более полутора миллионов рублей.

Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел, уточнили в пресс-службе.