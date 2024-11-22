Пскович украл в автобусе чужую карточку и отправился на шопинг
Житель Пскова украл в автобусе чужую банковскую карту и пошёл за покупками, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.
Пскович увидел в автобусе на пассажирском сиденье чужую банковскую карту и решил забрать её себе. Выйдя из автобуса на следующей остановке, он отправился на шопинг, потратив с чужой карты десять тысяч рублей.
Личность мужчины удалось установить по видеокамерам в автобусе, а также в магазине, где он совершал покупки. Вину пскович полностью признал, а также пообещал возместить ущерб.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
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