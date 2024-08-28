Специалистам ЦУР Псковской области вручили благодарности от Сергея Кириенко
Редактор и старший аналитик Центра управления регионом Псковской области награждены благодарностью от первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, которые им вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Глава региона обратился к сотрудникам с приветственным словом, в котором отметил значимость их работы и поблагодарил за профессионализм и самоотдачу. Кроме того, он лично выразил свою признательность за вклад сотрудников в развитие региона и пожелал успехов в работе.
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