Специалистам ЦУР Псковской области вручили благодарности от Сергея Кириенко

14:12, 28 августа 2024, ПАИ

Редактор и старший аналитик Центра управления регионом Псковской области награждены благодарностью от первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, которые им вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона обратился к сотрудникам с приветственным словом, в котором отметил значимость их работы и поблагодарил за профессионализм и самоотдачу. Кроме того, он лично выразил свою признательность за вклад сотрудников в развитие региона и пожелал успехов в работе.