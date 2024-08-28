Прокуратура вернула псковичке украденное жителем Приморского края

17:21, 28 августа 2024, ПАИ

Прокурор Пушкиногорского района помог псковичке вернуть украденные жителем Приморского края деньги, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурор установил, что деньги псковички вначале поступили на карту жителя Приморья. При открытии счёта в кредитной организации его предупредили о том, что средства нельзя передавать другим людям. Однако, получив деньги, он не вернул их обратно псковичке.

Для защиты прав жительницы Псковской области прокурор направил иск в Уссурийский районный суд Приморского для взыскания с владельца счёта суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск, подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.