Прокуратура вернула псковичке украденное жителем Приморского края
Прокурор Пушкиногорского района помог псковичке вернуть украденные жителем Приморского края деньги, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Прокурор установил, что деньги псковички вначале поступили на карту жителя Приморья. При открытии счёта в кредитной организации его предупредили о том, что средства нельзя передавать другим людям. Однако, получив деньги, он не вернул их обратно псковичке.
Для защиты прав жительницы Псковской области прокурор направил иск в Уссурийский районный суд Приморского для взыскания с владельца счёта суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.
Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск, подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.