Ярмарку трудоустройства проведут псковичи в Витебской области
Ярмарка трудоустройства от псковских специалистов состоится в Витебской области Белоруссии осенью. Мероприятие проведут для закрытия кадровых потребностей южных муниципалитетов Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
Во время Дней Витебской области в Псков прибыла делегация комитета по труду, занятости и соцзащите Витебского областного исполнительного комитета Белоруссии.
Глава комитета Борис Ефремов, его заместитель Светлана Зиновьева вместе с председателем комитета по труду и занятости Псковской области Алёной Труновой и замглавы ведомства Яной Васюцкой посетили площадку Молодёжного кадрового центра. Там они познакомились с разработками организации и её практиками по трудоустройству молодёжи.
«Очень понравился молодёжный центр. Это фундамент для подготовки своих трудовых ресурсов. То, что существует отдельная площадка, где под эгидой молодёжного движения проводится разная работа, мастер-классы – всё это очень интересно», – подчеркнул Борис Ефремов.
После этого участники встречи посетили кадровый центр «Работа России». Там состоялся круглый стол с участием руководства псковского и витебского комитетов, а также председателя АНО ПО «Соотечественник» Натальи Тудаковой и начальника отделения ОЦЗН по Пскову и Псковскому району Алексея Васильева.
Участники договорились о проведении ярмарки трудоустройства в Витебской области. На ней белорусам предложат вакансии от ведущих работодателей южных районов Псковской области, нуждающихся в закрытии кадровой потребности.
Борис Ефремов подчеркнул в завершение встречи, что у регионов схожие задачи и проблемы, поэтому сотрудничество и обмен опытом по этой линии будут взаимовыгодными.
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