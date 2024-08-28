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Экономика

Ярмарку трудоустройства проведут псковичи в Витебской области

Ярмарка трудоустройства от псковских специалистов состоится в Витебской области Белоруссии осенью. Мероприятие проведут для закрытия кадровых потребностей южных муниципалитетов Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Ярмарку трудоустройства проведут псковичи в Витебской области. Фото здесь и далее: пресс-служба ОЦЗН

Во время Дней Витебской области в Псков прибыла делегация комитета по труду, занятости и соцзащите Витебского областного исполнительного комитета Белоруссии.

Глава комитета Борис Ефремов, его заместитель Светлана Зиновьева вместе с председателем комитета по труду и занятости Псковской области Алёной Труновой и замглавы ведомства Яной Васюцкой посетили площадку Молодёжного кадрового центра. Там они познакомились с разработками организации и её практиками по трудоустройству молодёжи.

«Очень понравился молодёжный центр. Это фундамент для подготовки своих трудовых ресурсов. То, что существует отдельная площадка, где под эгидой молодёжного движения проводится разная работа, мастер-классы – всё это очень интересно», – подчеркнул Борис Ефремов.

После этого участники встречи посетили кадровый центр «Работа России». Там состоялся круглый стол с участием руководства псковского и витебского комитетов, а также председателя АНО ПО «Соотечественник» Натальи Тудаковой и начальника отделения ОЦЗН по Пскову и Псковскому району Алексея Васильева.

Участники договорились о проведении ярмарки трудоустройства в Витебской области. На ней белорусам предложат вакансии от ведущих работодателей южных районов Псковской области, нуждающихся в закрытии кадровой потребности.

Борис Ефремов подчеркнул в завершение встречи, что у регионов схожие задачи и проблемы, поэтому сотрудничество и обмен опытом по этой линии будут взаимовыгодными.

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