Заместитель премьер-министра Республики Беларусь и Наталья Ильина посетили ПИШ Союзного государства

19:20, 28 августа 2024, ПАИ

Передовую инженерную школу гибридных технологий в станкостроении Союзного государства с официальным визитом посетила делегация Совета министров Республики Беларусь и дипломатов дружественной страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В состав делегации вошли заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, первый заместитель министра образования Александр Баханович, заместитель министра иностранных дел Игорь Назарук, чрезвычайный и полномочный посол в РФ Александр Рогожник, советник посольства в России Денис Тимохин, а также руководитель отделения посольства РБ в РФ в Калининграде Дмитрий Рудченко. Официальную делегацию сопровождала заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина познакомила гостей с инициативами в области науки, образования и молодёжной политики, которые вуз реализует совместно с Республикой Беларусь. В их числе базовый международный проект интеграционного значения «Летний университет», оператором которого ПсковГУ был в 2021 и 2022 годах, российско-белорусский университетский союз «Вместе», исследовательский проект по изучению событий Второй мировой войны в формате молодежных сетевых лабораторий, инфраструктурный проект на приграничной территории по созданию Российско-Белорусского Дома молодёжи.

Наталья Ильина также рассказала о концепции Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства. Этот проект вуз реализует совместно с Белорусским национальным техническим университетом в формате международной модели академической и научно-производственной кооперации. Российско-белорусский коллектив создал консорциум гибридных технологий в станкостроении и вошел в консорциум по созданию национальной сети технологических центров лазерных и аддитивных технологий. Это даёт возможность участвовать в формировании повестки и быть инициатором проектов. Трансфер технологий и продуктов ПИШ Союзного государства решается совместно с инвестиционной компанией АФК «Система» (Россия), а индустриальной площадкой для производства опытных образцов оборудования служит станкостроительное предприятие Рухсервомотор (Республика Беларусь). Кроме того, в рамках встречи Александр Баханович, ректор БНТУ Сергей Харитончик и Наталья Ильина обсудили возможность открытия сетевых программ аспирантуры ПИШ в рамках взаимодействия с БНТУ.

Руководитель научно-производственного департамента ПИШ Игорь Никифоров представил возможности научно-производственного цеха для опережающей подготовки инженерных кадров по актуальным научно-технологическим направлениям.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией плазменных и лазерных технологий Российско-Белорусского научно-исследовательского центра ПИШ Александр Былеев презентовал линейку продуктов школы. На ближайший год Передовая инженерная школа Союзного государства ставит перед собой конкретные задачи: изготовление гибридного станка, разработка технического проекта инновационного привода, создание сетевой аспирантуры, открытие центра коммерциализации и трансфера технологий.

Студенты рассказали о своих технологических проектах, выигравших гранты на реализацию. Например, Антон Логинов представил разработку компактного 3D-принтера с максимально полезной областью печати, которая в 2023 году стала победителем регионального конкурса программы «Умник».

В завершение официального визита заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко и вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева высадили на площадке Российско-Белорусского ландшафтного технологического парка саженцы лиственницы и сосны - древесные символы России и Республики Беларусь. Планируется, что данная традиция будет продолжена студентами двух стран.

Напомним, Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства начала свою работу в 2022 году на базе вузов-партнёров – Псковского государственного университета и Белорусского национального технического университета. Главная цель проекта заключается в подготовке межотраслевого инженера-2035, способного создавать новые знания, технологии и продукты в интересах станкостроения.