Наталья Фёдорова оценила готовность Тямшанской гимназии к началу учебного года

23:35, 28 августа 2024, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова в рамках рабочей поездки посетила Тямшанскую гимназию, которая полностью готова к новому учебному году. В 2023 году школа прошла капитальный ремонт: обновлены стены в коридорах и рекреациях, отремонтирована система отопления, проведена модернизация электрики в пищеблоке, заменены двери в подвалах и отремонтированы санитарные узлы. Об этом сообщила Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В гимназии царит атмосфера уюта и комфорта: светлые стены, современные классы, обновленный актовый зал и столовая, новое оборудование и мебель, интересные интерактивные панели и школьные доски. Все создано для комфортного обучения и работы учеников и педагогов. С директором школы Татьяной Федоровой обсудили ряд актуальных вопросов. В этом году детский сад «Золотой петушок» проходит достаточно сложный процесс капитального ремонта части здания, что сопряжено с определёнными трудностями. Поэтому ситуация требует вдумчивых и оперативных решений», – отметила глава Псковского района.

По словам Натальи Фёдоровой, на ремонт выделено более четырёх миллионов рублей. Работы предусматривают комплекс мероприятий, в том числе по ремонту части кровли и замене строительных конструкций.