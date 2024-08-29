Спас Нерукотворный отмечают по народному календарю 29 августа

07:12, 29 августа 2024, ПАИ

Спас Нерукотворный отмечают по народному календарю 29 августа, сообщает calend.ru.

Нерукотворный образ – это особый тип изображения Христа, который представляет его лик на убрусе и на глиняной доске.

Льняной холст с отпечатком лица Христа в течение длительного времени хранили как главное сокровище в Едессе. Однако в 944 году его перенесли в Константинополь. Уже позже реликвию потеряли.

На Руси в этот день крестьяне очень усердно молились Богу. А женщины посылали своих мужей на поля с хлебом и солью. При этом на телеги клали три снопа, а на них уже укладывали мешки с зерном.

Кроме того, именно с этого дня на Руси начинали продавать полотна и холсты.