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Общество

Спас Нерукотворный отмечают по народному календарю 29 августа

Спас Нерукотворный отмечают по народному календарю 29 августа, сообщает calend.ru.

Нерукотворный образ – это особый тип изображения Христа, который представляет его лик на убрусе и на глиняной доске.

Льняной холст с отпечатком лица Христа в течение длительного времени хранили как главное сокровище в Едессе. Однако в 944 году его перенесли в Константинополь. Уже позже реликвию потеряли.

На Руси в этот день крестьяне очень усердно молились Богу. А женщины посылали своих мужей на поля с хлебом и солью. При этом на телеги клали три снопа, а на них уже укладывали мешки с зерном.

Кроме того, именно с этого дня на Руси начинали продавать полотна и холсты.

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