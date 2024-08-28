Фальшивые рубли обнаружили в Великих Луках

09:24, 29 августа 2024, ПАИ

Фальшивую купюру номиналом 5 000 рублей обнаружили в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поддельную банкноту нашли 28 августа в выручке одного из банков города. По имеющимся сведениям, в банк фальшивка поступила с торговой выручкой продуктового магазина посёлка Кунья. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проверки, купюра достоинством 5 000 рублей была изъята.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.