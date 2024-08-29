Псковичи могут привить домашних питомцев современными вакцинами

11:56, 29 августа 2024, ПАИ

Современные вакцины против болезней собак и котов предлагает территориальное отделение по Псковской области Федерального центра охраны здоровья животных.

Псковичи могут вакцинировать своих домашних животных такими препаратами, как:

– «Карникан-4» – вакцина против чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, аденовирусной инфекции собак;

– «Карникан-5R» – вакцина против чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, аденовирусной инфекции и бешенства собак;

– «Карнифел РСН» – вакцина против панлейкопении, калицивироза и вирусного ринотрахеита кошек.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.arriah.ru в разделе «Покупателям» → «Каталог продукции», а также по телефону (8 4922) 26-15-25.

Территориальное отделение Федерального центра охраны здоровья животных в Пскове:

Контактные телефоны: 8-911-398-11-31, (8 8112) 29-29-88.

E-mail: pskov@vetlab.spb.ru.

180014, Псков, улица Николая Васильева, 77.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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