Псковичи могут привить домашних питомцев современными вакцинами
Современные вакцины против болезней собак и котов предлагает территориальное отделение по Псковской области Федерального центра охраны здоровья животных.
Псковичи могут вакцинировать своих домашних животных такими препаратами, как:
– «Карникан-4» – вакцина против чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, аденовирусной инфекции собак;
– «Карникан-5R» – вакцина против чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, аденовирусной инфекции и бешенства собак;
– «Карнифел РСН» – вакцина против панлейкопении, калицивироза и вирусного ринотрахеита кошек.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.arriah.ru в разделе «Покупателям» → «Каталог продукции», а также по телефону (8 4922) 26-15-25.
Территориальное отделение Федерального центра охраны здоровья животных в Пскове:
Контактные телефоны: 8-911-398-11-31, (8 8112) 29-29-88.
E-mail: pskov@vetlab.spb.ru.
180014, Псков, улица Николая Васильева, 77.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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