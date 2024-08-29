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Житель Пскова осуждён за соучастие в подделке документов и дачу взятки

Житель Пскова осуждён за соучастие в подделке паспорта и дачу взятки должностному лицу, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В начале 2024 года пскович с целью скрыть судимость при трудоустройстве обратился к неустановленному лицу за оформлением поддельного паспорта. Позднее мужчина решил вернуть документ из камеры вещдоков в полиции и дал должностному лицу взятку в размере 200 тысяч рублей.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении пособничества в подделке паспорта гражданина РФ и даче взятки в крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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