Житель Пскова осуждён за соучастие в подделке документов и дачу взятки
Житель Пскова осуждён за соучастие в подделке паспорта и дачу взятки должностному лицу, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
В начале 2024 года пскович с целью скрыть судимость при трудоустройстве обратился к неустановленному лицу за оформлением поддельного паспорта. Позднее мужчина решил вернуть документ из камеры вещдоков в полиции и дал должностному лицу взятку в размере 200 тысяч рублей.
Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении пособничества в подделке паспорта гражданина РФ и даче взятки в крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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