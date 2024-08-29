В Псковской области на трёх земельных участках сельхозназначения обнаружены свалки отходов производства

19:04, 29 августа 2024, ПАИ

Специалисты Россельхознадзора в июне провели выездное обследование трёх земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 17,5 гектара, расположенных в сельском поселении «Алольская волость» в Пустошкинском районе Псковской области.

По результатам контрольного мероприятия на трёх земельных участках выявлены свалки отходов обработки древесины (опилки, стружки, хворост, валежник, обломки стволов и другие) и строительно-ремонтных работ (полиэтилен), находящихся в кучах высотою 0,5–0,6 метра на общей площади 2,37 гектара. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Оставшаяся площадь сельхозугодий зарастает многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

В соответствии со статьёй 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», управлением готовится пакет документов в отношении правообладателя указанного земельного участка с целью организации проведения внеплановой выездной проверки при условии согласования её проведения органами прокуратуры.