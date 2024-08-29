Борис Елкин поздравил сотрудников УФСБ России по Псковской области с 80-летием образования ведомства

19:28, 29 августа 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников и ветеранов Управления Федеральной службы безопасности России по Псковской области с 80-летием образования ведомства.

«Этот значимый юбилей – возможность выразить признательность всем, кто вносил и продолжает вносить вклад в обеспечение безопасности нашей страны. История управления насыщена яркими страницами и значительными достижениями. И сегодня вы продолжаете выполнять целый комплекс важных и ответственных задач: ведёте борьбу со шпионажем и изменой Родине, с международным терроризмом и экстремизмом, с организованной преступностью, коррупцией и контрабандой», – сказал Борис Елкин.

Борис Елкин пожелал сотрудникам и ветеранам УФСБ России по Псковской области здоровья, успехов и благополучия.