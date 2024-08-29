Как проходят реставрационные работы в Печорах
В Печорах продолжаются реставрационные работы на объектах культурного наследия. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Разные виды мощения в пешеходных зонах выполнены с соблюдением правил водоотведения, украшены редкими зимостойкими деревьями и цветами, среди которых канадский дуб, несколько видов гортензий, декоративные кустарники.
«Приведена в порядок церковь Святой Варвары, активно реставрируется церковь Сорока Мучеников Севастийских. Башня Святых ворот почти полностью освобождена от лесов. Работы завершаются. Отреставрированы церковь Николы Вратаря, Большая звонница в завершающей стадии работ. В Лазаревской церкви выполнены кровельные и фасадные работы. Во входных группах установлены с двух сторон деревянные тамбуры, воспроизведённые по историческим аналогам, оконные заполнения из дуба и липы, дубовые двери – реконструкция исторических», – отметили эксперты.
Также проводятся работы по подведению инженерных коммуникаций на всей территории монастыря. Завершается монтаж дренажной и канализационной систем.
Кроме того, продолжается реставрация крепостных стен и башен, ризницы, церквей Благовещенской и Сретенской. Выполняется благоустройство на всей территории монастыря.
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