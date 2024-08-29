Туман ожидается местами в Псковской области 30 августа

22:25, 29 августа 2024, ПАИ

30 августа местами в Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«Во второй половине ночи и утром 30 августа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.

При передвижении в тумане на автомобиле водителям следует избегать лишних перестроений, обгонов и опережений. Целесообразно также увеличить дистанцию между машинами. Также необходимо снижать скорость плавно.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.