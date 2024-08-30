Китайские поставщики отказываются везти товары в Россию из-за неплатежей

08:53, 30 августа 2024, ПАИ

Импортеры из Китая отказываются от поставок в Россию продукции двойного назначения до подтверждения платежей (предоплаты), пишут «Известия».

Речь об электронике, промышленном оборудовании и другой технике, рассказали в логистических компаниях и подтвердили в деловых объединениях. Причиной тому стал новый пакет августовских санкций, куда попали 46 компаний из КНР, и тщательные проверки платежей китайскими финансовыми организациями.

Даже по неподсанкционным товарам и компаниям платежи не проходят, банки отказываются работать. Китайские производители и поставщики насторожились и отказываются отгружать товары без денег, система идет вразнос, отмечает участник рынка.

Даже поставка сугубо гражданских изделий может быть заблокирована на всякий случай, что чревато дефицитом и подорожанием ряда товаров или сокращением их доступности на российском рынке.

Возникли трудности с доставкой оборудования для нефтегазовой промышленности, энергетики, машиностроения и даже со строительной техникой.