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Экономика

В «Альфа-банке» отменили комиссию за эквайринг для новых клиентов

Предприниматели могут получить терминал и кассу бесплатно, а также три месяца принимать оплату от клиентов без комиссии. Для этого необходимо открыть счёт для бизнеса в «Альфа-банке» до 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Альфа-банка».

Фото: Псковский филиал АО «Альфа-банк»

Для клиентов офлайн-бизнеса банк подберёт терминал, соответствующий их виду деятельности, привезёт и настроит оборудование. Если предприниматели продают онлайн – они смогут принимать платежи на сайте, в приложении, соцсетях и мессенджерах. Всё – бесплатно.

«Наша миссия как лучшего банка для бизнеса – предлагать клиентам самые выгодные условия и давать возможность развивать бизнес. Поэтому мы запустили льготные тарифы для торгового и интернет-эквайринга, что поможет предпринимателям значительно снизить расходы на старте бизнеса», – рассказал директор малого и микробизнеса «Альфа-банка» Денис Осин.

Заказать эквайринг можно онлайн – на сайте «Альфа-банка».

«Альфа-банк» – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности по РСБУ чистая прибыль «Альфа-банка» составила 121 млрд рублей. Клиентская база составляет 1,8 млн корпоративных клиентов и более 32 млн физических лиц по состоянию на май. «Альфа-банк» развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2 500 городов с доставкой.

Подробнее об условиях – на сайте alfabank.ru.

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