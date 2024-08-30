Об изменениях в работе детской областной больницы поговорили в программе «Анамнез». Главное

17:14, 30 августа 2024, ПАИ

Об изменениях в работе детской областной больницы поговорили в программе «Анамнез» с и. о. главного врача детской областной больницы Евгением Васильевым.

Главное:

– в больнице работает 489 человек вместе с совместителями. Из них 87 врачей, 188 – средний медперсонал, 38 – младший медперсонал;

– особое внимание уделили развитию отделения паллиативной помощи. Оно рассчитано на 12 коек, в стационаре – девять пациентов. Созданы две выездных бригады, которые смогут оказывать помощь на дому;

– открыта ещё одна комната для детей более старшего возраста. Её оснастили Х-бокс системами и видеоиграми. В планах открыть подобную комнату в неврологическом отделении. Каждый пскович может принять участие в акции «Подари игрушку;

– отделение челюстно-лицевой хирургии возглавил новый доктор. Закуплены новые материалы для косметических операций – их будут проводить на базе отделения;

– новая стоматологическая установка позволила в четыре раза сократить очередь на лечение пациентов с ДЦП и аутизмом. В планах – помощь по ортодонтии;

– благодаря ремонту в кабинете аллергологии и иммунологии будет оказываться бесплатная услуга по забору проб;

– в больницу поступили два новых 12-канальных кардиографа;

– на базе отделения спортивной медицины открыли отдел физиотерапии;

– все больные сахарным диабетом обеспечены специальными датчиками мониторинга уровня глюкозы;

– консультативная поликлиника больницы работает до 20:00;

– в психоневрологическом отделении новый специалист – врач-психиатр, он же невролог;

– в сентябре на базе больницы пройдёт конгресс по медицинской генетике под руководством профессора Марии Галактионовой. В нём примет участие группа учёных из Санкт-Петербурга;

– обновилось меню в столовой больницы;

– планируется реорганизация детского травмпункта, для этого необходимо решить проблему с заездом и парковкой;

– идёт этап лицензирования отделения реабилитации по неврологии и травматологии-ортопедии;

– в амбулаторную службу внедрят систему ИИ в том числе и в Великих Луках. Это позволит развивать телемедицину.