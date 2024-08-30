На День знаний в усадьбу Ковалевской приглашают псковичей

12:53, 30 августа 2024, ПАИ

На День знаний в музей-усадьбу Софьи Ковалевской в Полибино (Великолукский район) приглашают псковичей, сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике.

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«Начинаем учебный год в воскресенье и приглашаем 1 сентября школьников и студентов отпраздновать эту дату. Все экспозиции в этот день доступны бесплатно для школьников и студентов (по предъявлении студенческого билета)», – уточнили организаторы.

Организованные группы школьников и студентов в 12:00 могут принять участие в акции «В музей за знаниями» (по предварительной записи).

Посетителей ждет интерактивная программа «Истории Полибинского замка».

В 14:00 сотрудники музея проведут для вас культурно-просветительское мероприятие «Я раз зашел в старинный дом».

Телефон для записи: 8 (8115) 32-95-23.