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Гвардейцы своей Родины

Тех, кто отправился в зону специальной военной операции с первых дней, мы уважаем за их достойный выбор. За работу, которая находит настоящих мужчин.

Взаимовыручка и поддержка

Гвардии младший сержант Артём Королёв с 14-летнего возраста мечтал о службе в вооружённых силах. О конкретном роде войск сначала не задумывался, просто нравилась форма, военная выправка, но потом пришло чёткое желание служить в особых элитных передовых войсках. Артём окончил великолукский железнодорожный техникум, и пришло время отправиться в армию. Срочная служба укрепила убеждение в том, что без армии Королёв уже не мыслит себе жизни.

Артём Королёв

Вернувшись на гражданку, Артём раздумывал недолго и поступил на контрактную службу в 76-ю гвардейскую Черниговскую Краснознамённую десантно-штурмовую дивизию. В зоне СВО расчёт, в составе которого был и гвардии младший сержант Королёв, выполнял боевые задачи.
В определённые моменты, по словам Артёма, приходилось быть и водителем, чтобы командиры отдохнули, и наводчиком, и командиром орудия, и заряжающим.

– Здесь каждый друг другу помогает, подсказывает, обучает, – говорит Артём. – Десантное братство – это особенная жизнь и работа. И взаимовыручка здесь особенная.

У Артёма две медали «За отвагу». Одну из них он получил после ранения. Вспоминает, что в зоне СВО, когда военные проезжали через города и населённые пункты, жители очень тепло и радостно встречали их.

– И дети, и взрослые, одним словом, все от мала до велика, там, где мы сейчас находимся, выходили навстречу, – говорит Артём. – Приветственно махали нам и рассказывали, как долго они ждали нас. И это были не несколько человек, а тысячи...

– Мы как-то пробирались в пункт назначения, и никто не знал дороги, – вспоминает гвардии младший сержант Артём Королёв. – Получилось, что я выбрал самый короткий и относительно безопасный от артобстрелов путь. Вот и сумели быстро доехать и раненых привезти медикам.
За время пребывания в зоне спецоперации Артём Королёв хорошо изучил местную географию. И эти знания, а также природная наблюдательность и отличная память нашего земляка, уже не один раз сослужили ему хорошую службу.

В любой форме – военный

Гвардии сержант Александр Шипулин никогда не думал, что его жизнь окажется тесно связана с армией. Но, попав в воздушно-десантные войска, увидел, чем по-настоящему занимаются десантники, какие задачи выполняют, не смог остаться равнодушным.

Александр Шипулин

– Я просто влюбился в армию, в этот род войск, и с гордостью служу нашей стране, – говорит Александр. – И буду служить, насколько это возможно, потому что люблю службу.
Для него армия – дом, защита Родины – профессия, которая не каждому из его сверстников по плечу.

– Это моя работа, – улыбается гвардии сержант Шипулин. – Я понимаю, что с моими ребятами-сослуживцами мы делаем по-настоящему правильное дело. Я горжусь этим, и мною тоже гордятся родные, коллеги, друзья.

Задачи специальной военной операции Александр, как и многие из его знакомых военнослужащих, выполняет с первого дня. Рассказывает, что их колонна проходила через многие населённые пункты зоны СВО, меняя дислокации.

– И мы с ребятами везде наблюдали одну и ту же картину, – вспоминает Александр. – Люди оставляли все свои дела, выбегали на дорогу и встречали нас, передавали нам какие-то талисманы, вещицы для быта, приветственно махали руками, и на лицах у всех были улыбки, неподдельная радость.

Медаль «За отвагу» Александр получил за выполнение важной боевой задачи. Под непрекращающимся плотным огнём при общем артиллерийском обстреле противником наших позиций все должны были находиться в укрытии. Но в какой-то момент по радиостанции наши военные услышали координаты цели.

При этом выйти на поверхность все ещё было практически невозможно: всё было в осколках, обстрел не прекращался ни на минуту.

– Знаете, как бывает? Переглянулись, посмотрели друг на друга и без лишних слов выбрались на поверхность, – рассказывает наш герой. – Отработали по координатам, никто не пострадал, вернулись в укрытие и уже по радио слышим: цель поражена.

В том бою Александр и его товарищи, рискуя жизнью, поразили командный пункт ВСУ.

От полученного ранения Александру пришлось восстанавливаться не один день.

– Я после ранения не понимал, как я смогу продолжить службу, – вспоминает он. – Но прошло время, я восстанавливаюсь и уже вижу, что физически готов вернуться на передовую, как только это будет возможно, как только разрешат врачи. Вернуться, потому что там все мои ребята, друзья, командиры. И я должен быть рядом с ними.

Александр Шипулин считает, что где бы он не находился – дома или на службе, в отпуске или на передовой, какую бы форму не носил – гражданскую, спортивную или военную, он остаётся военным всегда и везде. И для него военная служба, защита интересов Родины и наших с вами мирных дней – это образ жизни и призвание.

Галина Вискова, «Псковская провинция»

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