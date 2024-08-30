В Островском районе у пенсионера украли лодку
Жителя Островского района подозревают в краже лодки с берега реки Великой, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, поздно вечером 24 августа в районе деревни Рагозино Островского района неизвестный похитил лодку, которая принадлежала 72-летнему жителю Острова. Злоумышленник сорвал навесной замок. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый – 38-летний житель деревни Рубилово. Во время обыска лодка была изъята.
По факту кражи следователи ОМВД России по Островскому району возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.
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