В Островском районе у пенсионера украли лодку

17:42, 30 августа 2024, ПАИ

Жителя Островского района подозревают в краже лодки с берега реки Великой, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, поздно вечером 24 августа в районе деревни Рагозино Островского района неизвестный похитил лодку, которая принадлежала 72-летнему жителю Острова. Злоумышленник сорвал навесной замок. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый – 38-летний житель деревни Рубилово. Во время обыска лодка была изъята.

По факту кражи следователи ОМВД России по Островскому району возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.