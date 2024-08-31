Тело мужчины обнаружили в озере Усвятского района
Тело 41-летнего мужчины обнаружили в озере Несьпо в Усвятском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водолазная служба областной службы спасения извлекла тело из воды и передала следственно-оперативной группе.
На месте работают спасатели областной службы спасения, сотрудники полиции, СУ СК.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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