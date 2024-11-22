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Происшествия

Псковича привлекли к ответственности за опасные манёвры на дороге

Водителя, который нарушал правила дорожного движения во время езды, привлекли к ответственности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошёл на одной из городских улиц, где водитель совершал опасные манёвры, создавая реальную угрозу безопасности других участников дорожного движения. Запись, сделанная очевидцем, вызвала общественное возмущение и обсуждение необходимости привлечения водителя к установленной законом ответственности.

Сотрудники городской Госавтоинспекции оперативно отреагировали на публикацию и начали проверку. В результате выяснилось, что водитель действительно нарушил правила дорожного движения. По итогам проверки его привлекли к административной ответственности в соответствии с законодательством.

«Мы призываем водителей быть внимательными и осторожными за рулём. Важно помнить, что каждый неправильный манёвр может привести к серьёзным последствиям. Если вы стали очевидцем нарушения правил дорожного движения, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию», – отметила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову капитан полиции Юлия Фёдорова.

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