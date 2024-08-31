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Псковские росгвардейцы-снайперы прошли подготовку под Петербургом

ОМОН и СОБР Северо-Западного округа Росгвардии из Псковской области приняли участие в учебном сборе по подготовке снайперов. Он состоялся в Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

  • Псковские росгвардейцы-снайперы прошли подготовку под Петербургом
    Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковские росгвардейцы-снайперы прошли подготовку под Петербургом
    Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковские росгвардейцы-снайперы прошли подготовку под Петербургом
    Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковские росгвардейцы-снайперы прошли подготовку под Петербургом
    Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковские росгвардейцы-снайперы прошли подготовку под Петербургом
    Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
  • Псковские росгвардейцы-снайперы прошли подготовку под Петербургом
    Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники ведомства провели занятия по тактико-специальной подготовке, а также особенностям тактического передвижения, маскировки на местности и военной топографии.

Снайпера, в том числе, отработали поражение целей на сверхдальние расстояния.

Подготовку снайперов провели с учётом опыта, приобретенного на специальной военной операции, подчеркнули в управлении.

Добавим, что в сборах также приняли участие сотрудники ведомства из Вологодской, Архангельской, и Новгородской областей, а также из Санкт-Петербурга и Республики Коми.

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