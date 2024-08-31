В одной из зарубежных школ искусственный интеллект заменит учителей

20:24, 31 августа 2024, ПАИ

В частной школе David Game College в Британии искусственный интеллект полностью заменит учителей, сообщает телеканал Sky News.

Новый курс без преподавателей откроют для 20 учеников в сентябре. Учащиеся будут заниматься с помощью платформы искусственного интеллекта на компьютерах и гарнитуры виртуальной реальности. Платформа определит, что ученик знает хорошо, а где он испытывает трудности в обучении. С учётом этого она скорректирует индивидуальную программу обучения на семестр.

Стоимость обучения будет составлять около 27 тысяч фунтов в год.