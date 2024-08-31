Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Долгий сон в выходные полезен для сердца

Люди, которые не высыпаются в будние дни и отсыпаются в выходные, на 20 % реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование ESC Congress 2024.

Участников эксперимента, страдающих дефицитом сна, разделили на четыре группы. Первая группа спала в выходные больше всех, четвёртая – меньше всех. Первой группе удалось снизить риск сердечных заболеваний на 20 %. При этом эксперимент не показал разницы между мужчинами и женщинами.

Отсыпаться в выходные следует в первую очередь тем, кто систематически не высыпается в будние дни, отметили авторы эксперимента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 августа 2024

О неблагоприятном погодном явлении предупредили псковичей
31 августа 2024

Псковские полицейские присоединились к акции «Помоги пойти учиться»
31 августа 2024

Борис Елкин поблагодарил сотрудников областного суда за труд и преданность делу
31 августа 2024

Великолукский район презентовали на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове
31 августа 2024

Псковские росгвардейцы-снайперы прошли подготовку под Петербургом
31 августа 2024

Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников УМВД за ответственную ежедневную работу
31 августа 2024

Музыканты 104-го парашютно-десантного полка стали лучшими среди полковых оркестров России
31 августа 2024

Михаил Ведерников: С каждым годом доверие к судебной системе растёт

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...