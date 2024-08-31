Долгий сон в выходные полезен для сердца

23:50, 31 августа 2024, ПАИ

Люди, которые не высыпаются в будние дни и отсыпаются в выходные, на 20 % реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование ESC Congress 2024.

Участников эксперимента, страдающих дефицитом сна, разделили на четыре группы. Первая группа спала в выходные больше всех, четвёртая – меньше всех. Первой группе удалось снизить риск сердечных заболеваний на 20 %. При этом эксперимент не показал разницы между мужчинами и женщинами.

Отсыпаться в выходные следует в первую очередь тем, кто систематически не высыпается в будние дни, отметили авторы эксперимента.