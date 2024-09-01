Ровно 20 лет назад произошла трагедия в школе Беслана

10:14, 01 сентября 2024, ПАИ

1 сентября 2024 года в России вспоминают трагическое событие – произошедший 20 лет назад теракт в Беслане (Северная Осетия), где в 2004 году террористы захватили общеобразовательную школу № 1.

1 сентября 2004 года террористы взяли в заложники и удерживали в течение трёх дней в спортивном зале школы более тысячи человек. В результате этого теракта погибли и позже скончались от ранений 334 человека, из них 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, 70 из которых – дети.

Погибших похоронили на мемориальном кладбище, которое теперь называют «Городом ангелов».

Напомним, что ежегодно с 1 по 3 сентября в Беслане проходит вахта памяти, а на месте трагедии и в храмах совершаются памятные богослужения. Траурные акции проходят и по всей России.