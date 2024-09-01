Заместитель министра обороны России: Нынешнее поколение десантников 76-й дивизии достойно продолжает традиции своих предшественников

17:12, 01 сентября 2024, ПАИ

Заместитель министра обороны России, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров от имени министра обороны Андрея Белоусова поздравил военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии с 85-летием годовщины её образования, передаёт корреспондент ПАИ с торжественной церемонии в Большом концертном зале филармонии.

«На протяжении всей своей многолетней истории военнослужащие дивизии были и остаются примером добросовестного служения Родине. Дивизия прошла поистине героический путь по полям сражений Великой Отечественной войны, всех послевоенных вооружённых конфликтов на Северном Кавказе и в Грузии, на Балканах и в Южной Осетии, вписав золотыми буквами в историю воздушно-десантных войск страницу доблести, мужества и славы», – говорится в поздравлении.

Он отметил, что на примере героев шестой роты воспитывается подрастающее поколение патриотов России.

«Нынешнее поколение черниговцев достойно продолжает традиции своих предшественников. В ходе специальной военной операции десантники соединения выполняют самые сложные задачи, действуют смело, решительно, проявляют вероятность и взаимовыручку. Уверен, что состав соединения будет и дальше вносить неоценимый вклад в работу Вооружённых сил России», – заключил Юнус-Бек Евкуров.

Заместитель министра вручил военнослужащим государственные награды за заслуги, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Напомним, что 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая ордена Суворова дивизия награждена орденом Кутузова, а 237-й гвардейский десантно-штурмовой Торуньский Краснознамённый полк и 1140-й гвардейский артиллерийский дважды Краснознамённый полк дивизии награждены орденами Суворова.