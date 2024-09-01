Сумку с золотыми украшениями украл мужчина из торгового павильона в Пскове
Сумку с золотыми украшениями украл мужчина из торгового павильона в Пскове. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Работники УМВД России по городу Пскову раскрыли кражу из магазина. По предварительной версии, в правоохранительные органы обратилась 55-летняя работница торговой точки на улице Юбилейной. Она рассказала, что днём 17 августа неизвестный украл женскую сумку через открытую дверь павильона. В сумке были золотые украшения (серьги, кольцо и кулон), которые продавец сняла на время работы, а также документы и банковские карты.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить подозреваемого – им оказалмя 39-летний житель Пскова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 (кража) УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.