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Мы гордимся, что в нашем регионе дислоцируется одно из лучших соединений Вооружённых сил Российской Федерации – Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех, чья судьба связана с 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизией с 85-летием со дня её образования. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

Мы гордимся, что в нашем регионе дислоцируется одно из лучших соединений Вооружённых сил Российской Федерации – Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

«Сегодня 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая ордена Суворова дивизия отмечает свой 85-летний юбилей. Мы гордимся, что в нашем регионе дислоцируется одно из лучших соединений Вооружённых сил Российской Федерации, которое достойно продолжает воинскую славу древнего Пскова», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Он отметил, что практически каждая семья в Псковской области, так или иначе, связана с дивизией.

«Будь то муж, брат, отец, друг, – но почти у всех в близком кругу есть воины-десантники. Поэтому от всего региона искренне поздравляю наших героев! Желаю всем, чья судьба связана с 76-й дивизией, успехов в службе, воинской удачи и крепкого здоровья. С Праздником!» – заключил Михаил Ведерников.

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