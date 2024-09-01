Акция «День знаний с Пушкиным» пройдет в «Михайловском» 2 сентября

16:55, 01 сентября 2024, ПАИ

Большую культурно-просветительную программу для школьников завтра, 2 сентября, в первый день нового учебного года, проведут в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Акция называется «День знаний с А.С. Пушкиным». В её рамках старшеклассники побывают на экскурсиях в мемориальных усадьбах «Михайловское» и «Тригорское». А учеников 6—9 классов ждут в Научно-культурном центре музея, в посёлке Пушкинские Горы. Здесь, в большом театрально-концертном зале для ребят будет организован большой кино- и анимационный показ, сплошь — из премьер этого года. Вначале ребята посмотрят музейный фильм о трёх юбилеях: 225-летии со дня рождения Пушкина, 200-летии со дня его приезда в михайловскую ссылку и 125-летии со дня основания музея-заповедника. «Историческую» часть сменит познавательно-развлекательная: дети увидят 11 короткометражных, от одной до трёх с половиной минут каждый, мультфильмов. Эти миниатюры – своего рода анимационные иллюстрации к очень разным произведениям поэта. В рамках совместного с «Михайловским» проекта «Пушкин глазами молодых» их создали студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.

Для создания своих рисованных «сюжетов» о Пушкине, авторы обратились к стихотворениям «Зимняя дорога», «Как счастлив я, когда могу покинуть…», «Совет», «Из письма к Вульфу», «П.А. Осиповой («Быть может уж недолго мне…»)», «Зимний вечер», «Пророк», к «Сцене из Фауста», к знаменитому отрывку из «Руслана и Людмилы» («У лукоморья дуб зелёный…»), проч., проч. Интересно, что после поездки в Пушкинский Заповедник почти все студенты выбрали для своей работы стихотворения, которые Пушкин написал в Михайловском, особо отметили в музее и добавили, что мультфильмы должны понравиться школьникам, открыть им нечто новое для них, и, с другой стороны — развлечь. Ведь если в отдельных «рисованных историях» поэт предстаёт перед зрителем человеком своего XIX столетия, в других он – вполне себе наш современник: получает SMS от лицейского приятеля Кюхли, читает книжку в метро, etc.

«Местные школьники и их наставники – наши давние друзья, помощники-доброхоты и всегда желанные гости», – подчеркнули в Государственном музее-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».