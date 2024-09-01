Прогноз на сентябрь: период динамичности и фатальности, хорошего времени для устройства на новую работу и наведения порядка в жизни

20:11, 01 сентября 2024, ПАИ

Каким будет первый осенний месяц – в прогнозе астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Динамичность и фатальность – два главных слова, которыми можно охарактеризовать наступающий сентябрь. Динамики процессам придаёт вышедший из ретрофазы в конце августа Меркурий. А фатальности – предстоящий сезон затмений. Но обо всем по порядку.

В августе вы наверняка заметили, насколько притормозились все деловые процессы. Если вы посвящали время отладке своих бизнес-процессов, подумывали о запуске новых проектов, если у вас есть интересные задумки, наиболее благоприятный период в сентябре для действий – с 4-го по 15-е число (особенно с 4-го по 10-е). Но стоит иметь в виду, что придётся преодолевать сопротивление среды или системы. Не всё пойдёт гладко.

3 сентября нас ждёт новолуние в Деве. Дни перед ним традиционно стоит посвятить подведению итогов, завершению процессов, наведению порядка и эмоциональной разгрузке. Для новых начинаний самые первые числа месяца не подходят категорически. 3 сентября можно посвятить планированию дел на предстоящий месяц. Энергетика дня как раз очень хорошо подходит для долгосрочных планёрок с прицелом больше, чем на неделю.

Большую часть месяца (с 9-го по 26-е число) Меркурий – планета, которая оказывает больше всего влияния на все деловые процессы, идёт по сильному для себя знаку Девы. Это хорошее время для обучения, планирования, анализа, структуризации и отладки всех процессов. Мышление становится более рациональным, критичным и упорядоченным. Мы лучше доносим информацию до окружающих и сами становимся более восприимчивы к ней.

Также это хорошее время для поиска сотрудников, рассылки резюме, устройства на новую работу, корректировки собственных целей.

До 22 сентября Венера, которая идёт по знаку Весов, помогает в поиске деловых партнёров, наведению мостов, нетворкингу и организации совместных проектов.

Также это хорошее время, чтобы работать над собственным образом, обращаться за советами к стилистам, обновлять гардероб.

На Венере в Весах люди более рационально подходят к тратам. Но склонны, покупать более престижные и дорогие вещи. В рекламных кампаниях лучше делать акценты на эстетику и комфорт.

С 18 сентября по 2 октября нас ждёт осенний коридор затмений. Откроется он лунным затмением 18 сентября, а закончится солнечным 2 октября. Попозже напишу об особенностях этого коридора отдельный пост. А пока хочу напомнить технику безопасности. Период коридора затмений (берём три дня до первого затмения и три дня после второго) не подходит для важных начинаний и стартов, для значительных изменений в жизни, для крупных покупок, особенно сами дни затмений. В вашей жизни в этот период могут происходить значимые события с оттенком фатальности, но только в том случае, если затмение задевает важные точки вашего индивидуального гороскопа. А это очень небольшой процент людей. В этот раз больше шансов попасть в этот процент у Дев, Рыб, Стрельцов, Близнецов, Овнов, Весов, Раков и Козерогов.

Напомню, что лунное затмение больше затрагивает эмоциональную сферу и здесь больше шансов попасть под раздачу у мутабельных знаков (Девы, Рыбы, Стрельцы и Близнецы). Самым эмоциональным будет как раз день полнолуния и лунного затмения 18 сентября. Не удивляйтесь, если вас или кого-то из близких накроет эмоциональный шторм. Главная рекомендация – держите себя в руках и не принимайте решений под влиянием эмоций. Солнечное затмение может проявиться на внешнем событийном плане и больше шансов, что затмение их как-то затронет у знаков кардинальной оси (Весы, Овен, Рак, Козерог).

Переживать из-за коридора затмений точно не стоит, просто стоит его учитывать при планировании этого жизненного отрезка и корректировать свои планы.

Энергии коридора затмений мы можем ощущать уже за пару недель до его наступления. А если важные события всё-таки произойдут, то их шлейф или развитие начавшихся процессов мы будем ощущать и проживать в течение полугода. Это касается как жизни отдельных людей, так и государств.

На период коридора затмений выпадает ещё одно важное событие – день осеннего равноденствия (22 сентября). Все процессы вблизи этой даты покажут вам, насколько вы гармоничны и сбалансированы, особенно в вопросах отношений с другими людьми. Это традиционный период сбора урожая. Будет очень хорошо понятно, что вы посеяли в предыдущие полгода.

Много сложных эмоциональных переживаний из-за личных отношений может прийтись на последнюю неделю сентября. 23 числа Венера переходит в сложный для себя знак Скорпиона. Особенно тяжело придётся людям, которые склонны к созависимым отношениям, излишней драматизации, подвержены ревности и контролю. С другой стороны, любая негативная ситуация – повод навести порядок в своей жизни.