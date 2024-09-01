Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Школьники из девяти стран узнали Псковскую область в рамках программы «Здравствуй, Россия!»

Закрытие программы «Здравствуй, Россия!» прошло в Пскове сегодня, 1 сентября. Об этом сообщила директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачёва в беседе с корреспондентом ПАИ.

Школьники из девяти стран узнали Псковскую область в рамках проекта «Здравствуй, Россия!». Фото: ПАИ

Напомним, что молодые соотечественники из девяти стран прибыли в Псковскую область на проект программы Россотрудничества «Здравствуй, Россия!». В регион приехали участники из Австрии, Италии, Киргизии, Словакии, Аргентины, Молдавии, Польши, Белоруссии и Южной Осетии.

Ребята внутри своих стран выиграли олимпиады на знание русского языка в рамках программы Россотрудничества. Всего в Псковскую область прибыло 40 человек.

«Сегодня у нас прошло закрытие программы «Здравствуй, Россия». Были различные мастер-классы, ребята подписали тематические открытки с изображением Псковской области, которые через «Почту России» они смогут себе отправить», – рассказала Алеся Михачёва.

  • Школьники из девяти стран узнали Псковскую область в рамках проекта «Здравствуй, Россия!»
    Фото: ПАИ
  • Школьники из девяти стран узнали Псковскую область в рамках проекта «Здравствуй, Россия!»
    Фото: ПАИ
  • Школьники из девяти стран узнали Псковскую область в рамках проекта «Здравствуй, Россия!»
    Фото: ПАИ
  • Школьники из девяти стран узнали Псковскую область в рамках проекта «Здравствуй, Россия!»
    Фото: ПАИ
  • Школьники из девяти стран узнали Псковскую область в рамках проекта «Здравствуй, Россия!»
    Фото: ПАИ
  • Школьники из девяти стран узнали Псковскую область в рамках проекта «Здравствуй, Россия!»
    Фото: ПАИ
  • Школьники из девяти стран узнали Псковскую область в рамках проекта «Здравствуй, Россия!»
    Фото: ПАИ
  • Школьники из девяти стран узнали Псковскую область в рамках проекта «Здравствуй, Россия!»
    Фото: ПАИ
  • Школьники из девяти стран узнали Псковскую область в рамках проекта «Здравствуй, Россия!»
    Фото: ПАИ

Кроме того, прошёл мастер-класс по изготовлению собственных открыток на тему Псковской области. Также ребята обменялись впечатлениями от проведённого в Псковской области времени, рассказала Алеся Михачёва.

«Ребята очень счастливы и довольны. Например, вчера у нас было караоке в Доме молодёжи, ребята пели песни, и это было некой разрядкой перед отъездом. Ребята в восторге, им всё понравилось, а мы в очередной раз убедились, что наша область привлекательна для приезда людей из других стран и областей. Исторически ребята очень напитались, и я надеюсь, что на следующий год у нас тоже получится привлечь молодёжь в рамках программы «Здравствуй, Россия», – подчеркнула директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Алеся Михачёва отметила, что на вокзале ребят будет встречать Барсик вместе с волонтёрами, которые будут помогать ребятам в рассадке.

«Я очень надеюсь, что ребята увезут хорошие впечатления от нас и будут делиться ими со своими друзьями и одноклассниками», – заключила Алеся Михачёва.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 сентября 2024

В Тригорском завершился сезон «Летних вечеров в русской усадьбе»
01 сентября 2024

​Экскурсию в войсковую часть организовали для воспитанников псковского детского дома
01 сентября 2024

Продлена регистрация на международный патриотический форум «Мы помним», который пройдёт под Печорами с 11 сентября
01 сентября 2024

Школьники из девяти стран узнали Псковскую область в рамках программы «Здравствуй, Россия!»
01 сентября 2024

Александр Котов поздравил военнослужащих Псковской дивизии во время торжественной церемонии
01 сентября 2024

Михаил Ведерников – о псковских десантниках: Список ваших побед растёт с каждым днём
01 сентября 2024

Заместитель министра обороны России: Нынешнее поколение десантников 76-й дивизии достойно продолжает традиции своих предшественников
01 сентября 2024

Празднование 85-летия 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...