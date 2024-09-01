Школьники из девяти стран узнали Псковскую область в рамках программы «Здравствуй, Россия!»

17:59, 01 сентября 2024, ПАИ

Закрытие программы «Здравствуй, Россия!» прошло в Пскове сегодня, 1 сентября. Об этом сообщила директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области Алеся Михачёва в беседе с корреспондентом ПАИ.

Напомним, что молодые соотечественники из девяти стран прибыли в Псковскую область на проект программы Россотрудничества «Здравствуй, Россия!». В регион приехали участники из Австрии, Италии, Киргизии, Словакии, Аргентины, Молдавии, Польши, Белоруссии и Южной Осетии.

Ребята внутри своих стран выиграли олимпиады на знание русского языка в рамках программы Россотрудничества. Всего в Псковскую область прибыло 40 человек.

«Сегодня у нас прошло закрытие программы «Здравствуй, Россия». Были различные мастер-классы, ребята подписали тематические открытки с изображением Псковской области, которые через «Почту России» они смогут себе отправить», – рассказала Алеся Михачёва.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Кроме того, прошёл мастер-класс по изготовлению собственных открыток на тему Псковской области. Также ребята обменялись впечатлениями от проведённого в Псковской области времени, рассказала Алеся Михачёва.

«Ребята очень счастливы и довольны. Например, вчера у нас было караоке в Доме молодёжи, ребята пели песни, и это было некой разрядкой перед отъездом. Ребята в восторге, им всё понравилось, а мы в очередной раз убедились, что наша область привлекательна для приезда людей из других стран и областей. Исторически ребята очень напитались, и я надеюсь, что на следующий год у нас тоже получится привлечь молодёжь в рамках программы «Здравствуй, Россия», – подчеркнула директор Центра молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Алеся Михачёва отметила, что на вокзале ребят будет встречать Барсик вместе с волонтёрами, которые будут помогать ребятам в рассадке.

«Я очень надеюсь, что ребята увезут хорошие впечатления от нас и будут делиться ими со своими друзьями и одноклассниками», – заключила Алеся Михачёва.