Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

​Экскурсию в войсковую часть организовали для воспитанников псковского детского дома

В преддверии учебного года сотрудники регионального следственного управления СК России совместно с сотрудниками военно-следственного отдела Следственного комитета России по Псковскому гарнизону организовали экскурсию в одну из войсковых частей Псковской области для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Пскова. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Экскурсия проходила в действующей войсковой части. Её участники смогли рассмотреть все аспекты жизни военных лётчиков: побывали на взлётно-посадочной полосе, осмотрели самолёты Ил-76 и Ан-2. Особенно интересно было посидеть за штурвалом боевого самолёта, узнать больше о буднях и быте военнослужащих, ежедневно выполняющих боевые задачи. Юные гости могли увидеть, как организованы пространства для специальной подготовки, а также узнали, какие ценные навыки приобретают солдаты в процессе службы. Ребята выслушали инструкторов, которые рассказали о военной подготовке, тактике и стратегии.

Также ребята посетили столовую, где смогли попробовать армейскую еду. После обеда следователи подарили ребятам школьные принадлежности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 сентября 2024

В Тригорском завершился сезон «Летних вечеров в русской усадьбе»
01 сентября 2024

​Экскурсию в войсковую часть организовали для воспитанников псковского детского дома
01 сентября 2024

Продлена регистрация на международный патриотический форум «Мы помним», который пройдёт под Печорами с 11 сентября
01 сентября 2024

Школьники из девяти стран узнали Псковскую область в рамках программы «Здравствуй, Россия!»
01 сентября 2024

Александр Котов поздравил военнослужащих Псковской дивизии во время торжественной церемонии
01 сентября 2024

Михаил Ведерников – о псковских десантниках: Список ваших побед растёт с каждым днём
01 сентября 2024

Заместитель министра обороны России: Нынешнее поколение десантников 76-й дивизии достойно продолжает традиции своих предшественников
01 сентября 2024

Празднование 85-летия 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...