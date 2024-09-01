​Экскурсию в войсковую часть организовали для воспитанников псковского детского дома

19:17, 01 сентября 2024, ПАИ

В преддверии учебного года сотрудники регионального следственного управления СК России совместно с сотрудниками военно-следственного отдела Следственного комитета России по Псковскому гарнизону организовали экскурсию в одну из войсковых частей Псковской области для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Пскова. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Экскурсия проходила в действующей войсковой части. Её участники смогли рассмотреть все аспекты жизни военных лётчиков: побывали на взлётно-посадочной полосе, осмотрели самолёты Ил-76 и Ан-2. Особенно интересно было посидеть за штурвалом боевого самолёта, узнать больше о буднях и быте военнослужащих, ежедневно выполняющих боевые задачи. Юные гости могли увидеть, как организованы пространства для специальной подготовки, а также узнали, какие ценные навыки приобретают солдаты в процессе службы. Ребята выслушали инструкторов, которые рассказали о военной подготовке, тактике и стратегии.

Также ребята посетили столовую, где смогли попробовать армейскую еду. После обеда следователи подарили ребятам школьные принадлежности.