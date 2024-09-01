Экскурсию в войсковую часть организовали для воспитанников псковского детского дома
В преддверии учебного года сотрудники регионального следственного управления СК России совместно с сотрудниками военно-следственного отдела Следственного комитета России по Псковскому гарнизону организовали экскурсию в одну из войсковых частей Псковской области для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей города Пскова. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК России по Псковской области.
Экскурсия проходила в действующей войсковой части. Её участники смогли рассмотреть все аспекты жизни военных лётчиков: побывали на взлётно-посадочной полосе, осмотрели самолёты Ил-76 и Ан-2. Особенно интересно было посидеть за штурвалом боевого самолёта, узнать больше о буднях и быте военнослужащих, ежедневно выполняющих боевые задачи. Юные гости могли увидеть, как организованы пространства для специальной подготовки, а также узнали, какие ценные навыки приобретают солдаты в процессе службы. Ребята выслушали инструкторов, которые рассказали о военной подготовке, тактике и стратегии.
Также ребята посетили столовую, где смогли попробовать армейскую еду. После обеда следователи подарили ребятам школьные принадлежности.
Экскурсию в войсковую часть организовали для воспитанников псковского детского дома
Продлена регистрация на международный патриотический форум «Мы помним», который пройдёт под Печорами с 11 сентября
Школьники из девяти стран узнали Псковскую область в рамках программы «Здравствуй, Россия!»
Александр Котов поздравил военнослужащих Псковской дивизии во время торжественной церемонии
Михаил Ведерников – о псковских десантниках: Список ваших побед растёт с каждым днём
Заместитель министра обороны России: Нынешнее поколение десантников 76-й дивизии достойно продолжает традиции своих предшественников