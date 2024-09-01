Восемь человек погибли в ДТП в Нижегородской области
Восемь человек погибли в ДТП в Нижегородской области. Авария произошла на 357 километре федеральной трассы М-12 «Восток» сегодня, 1 сентября. Минивэн совершил наезд на отбойник с последующим опрокидыванием, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По данным Минздрава, в результате ДТП погибли восемь человек, ещё восемь пострадали.
«В числе пострадавших и погибших детей нет», – отметили также в ведомстве.
Уточняется, что минивэн двигался от границы Казахстана в сторону Москвы.
Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате ДТП в Острове Псковской области.
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