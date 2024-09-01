Четыре человека пострадали в результате ДТП в Острове
Столкновение двух автомобилей произошо у дома № 145 на улице Освобождения в Острове сегодня, 1 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Участниками ДТП стали автомобили ЗАЗ Chance и ВАЗ. В результате аварии в ВАЗ пострадали женщина-водитель и два пассажира. В Chance пострадал водитель. Помощь им оказана на месте. Все от госпитализации отказались.
По предварительным данным, водитель Chance находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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