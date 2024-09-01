Жителя Псковской области задержали за убийство женщины в Петербурге

21:24, 01 сентября 2024, ПАИ

Правоохранительные органы задержали 22-летнего жителя Псковской области по подозрению в убийстве женщины, тело которой обнаружили за Домом культуры «Невский» в Петербурге. Об этом пишут «Известия».

Мужчина поссорился на улице с незнакомой женщиной. Достав из рюкзака нож, нанёс удар в сердце, после чего скрылся с места преступления. Холодное оружие подозреваемый выбросил по дороге. Мужчина признался в содеянном в ходе проведения следственных действий.

Убитой оказалась 33-летняя жительница Ростовской области, которая приехала в Санкт-Петербурга на заработки.