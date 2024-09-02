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Самойлов день отмечают сегодня

День памяти библейского пророка Самуила отмечают сегодня, 2 сентября, пишет calend.ru.

Самуил родился в самое тяжёлое для израильтян время, и ему суждено было наставить свой народ на путь истинный. Результатом распущенности стало поражение от филистимлян, захвативших величайшую святыню – Ковчег Завета. Однако Самуил сумел убедить соплеменников в том, что нужно изгнать филистимлян. После этого началось возрождение народа.

Самуил справедливо правил людьми в качестве верховного судьи, но когда он состарился, то люди стали просить назначить им нового правителя. Самуил назначил царём Саула, но ещё при жизни он тайно помазал на царство другого правителя – Давида, потому что первый разочаровал его.

На Руси Самуила считали защитником мужчин. Дочери с утра подавали отцам новую рубаху, а жёны накрывали стол, чтобы хозяин с утра был сыт. На Самойлов день в лесу появлялись опята, поэтому на стол часто ставили жареную картошку с грибами.

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