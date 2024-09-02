Пособие по уходу за ребёнком хотят увеличить в России

08:33, 02 сентября 2024, ПАИ

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет хотят увеличить с 40 до 60%. С такой инициативой выступила партия ЛДПР, пишет «Газета.ру».

Законопроект отправлен на отзыв в правительство сегодня, 2 сентября. Молодой маме будут начислять не 40, а 60% от её заработка. Поскольку средняя зарплата в России составляет примерно 30–60 тысяч рублей в месяц, то мама в декрете получает всего лишь 15–25 тысяч в качестве выплаты по уходу за ребёнком.

На такую сумму очень сложно вырастить ребёнка, особенно если мать недавно окончила учёбу или является матерью-одиночкой, отметил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий и добавил, что нужно повышать материальное благополучие российских семей.