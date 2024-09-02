С рестораном «Строганов» в Пскове судятся за использование в названии чужого бренда

09:24, 02 сентября 2024, ПАИ

С рестораном «Строганов» в Пскове судятся за использование чужого бренда в названии, сообщили ПАИ в Арбитражном суде Псковской области.

Суд рассматривает дело по иску петербургской компании «Строганов Трейдинг» к псковскому ООО «Ресторатор» о защите обозначения «Строганов», зарегистрированного в качестве товарного знака.

Как следует из искового заявления, ООО «Строганов Трейдинг» является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) №521530, зарегистрированного в 2014 году в отношении услуг по обеспечению пищевыми продуктами и напитками.

В 2023 году истцу стало известно, что его товарный знак незаконно используется на вывеске ресторана «Строгановъ» в Пскове на Красноармейской набережной.

Не получив реакции на свои претензии, компания обратилась с иском в арбитражный суд, в котором просит запретить ООО «Ресторатор» использовать обозначения «Строгановъ», «stroganov» на вывеске ресторана, а также в интернете, кроме того, взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 5 млн рублей.

Судебные слушания по делу начнутся в октябре.