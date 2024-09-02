Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Четыре пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Так, возгорание в мусоросборочной камере произошло на улице Байкова в Пскове. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
Также возгорание на контейнерной площадке случилось на улице Космической в Пскове. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Кроме того, мусоросборочная камера горела на улице Красноармейской в Пскове. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
Помимо этого, автомобиль Lada Priora 2011 года выпуска горел в деревне Лаптево-Совхозное Печорского муниципального округа. Предположительная причина возгорания – неисправность выхлопной системы.