Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:21, 02 сентября 2024, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, возгорание в мусоросборочной камере произошло на улице Байкова в Пскове. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Также возгорание на контейнерной площадке случилось на улице Космической в Пскове. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, мусоросборочная камера горела на улице Красноармейской в Пскове. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Помимо этого, автомобиль Lada Priora 2011 года выпуска горел в деревне Лаптево-Совхозное Печорского муниципального округа. Предположительная причина возгорания – неисправность выхлопной системы.