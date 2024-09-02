Ушёл из жизни ветеран псковского футбола Михаил Шуев

11:19, 02 сентября 2024, ПАИ

Ушёл из жизни ветеран псковского футбола, почётный президент Псковской областной федерации футбола, почётный железнодорожник СССР Михаил Шуев. Ему было 82 года, сообщается в группе «Псковский футбол» в соцсети «ВКонтакте».

Михаил Шуев родился 12 ноября 1941 года. Воспитанник псковского футбола. В начале 1960-х годов выступал за команду Ленинградского военного округа. Был организатором физкультурно-спортивных мероприятий и футбольных турниров в Дно и Пскове. За заслуги в развитии спорта в ДСО «Локомотив» отмечен званием «Почётный железнодорожник СССР».

Более 15 лет Михаил Шуев работал директором псковского спорткомплекса «Электрон». Более 20 лет возглавлял областной штаб клуба «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». До 2006 года руководил областной федерацией футбола. Почётный президент Федерации футбола Псковской области.

О том, где и когда можно будет проститься с Михаилом Шуевым, будет сообщено позднее.

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