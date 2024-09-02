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Спорт

Ушёл из жизни ветеран псковского футбола Михаил Шуев

Ушёл из жизни ветеран псковского футбола, почётный президент Псковской областной федерации футбола, почётный железнодорожник СССР Михаил Шуев. Ему было 82 года, сообщается в группе «Псковский футбол» в соцсети «ВКонтакте».

Ушёл из жизни ветеран псковского футбола Михаил Шуев. Фото: пресс-служба ФК «Псков»

Михаил Шуев родился 12 ноября 1941 года. Воспитанник псковского футбола. В начале 1960-х годов выступал за команду Ленинградского военного округа. Был организатором физкультурно-спортивных мероприятий и футбольных турниров в Дно и Пскове. За заслуги в развитии спорта в ДСО «Локомотив» отмечен званием «Почётный железнодорожник СССР».

Более 15 лет Михаил Шуев работал директором псковского спорткомплекса «Электрон». Более 20 лет возглавлял областной штаб клуба «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». До 2006 года руководил областной федерацией футбола. Почётный президент Федерации футбола Псковской области.

О том, где и когда можно будет проститься с Михаилом Шуевым, будет сообщено позднее.

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