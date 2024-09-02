Псковская область одна из немногих использует механизированный мутник для ловли рыбы

16:30, 02 сентября 2024, ПАИ

Псковская область одна из немногих использует механизированный мутник для ловли рыбы, рассказал директор ООО «Причал АС», председатель Ассоциации псковских рыбопромышленников Эдуард Черноок в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 сентября.

«С 1 сентября у нас открывается осенний промысел, по сути, который год кормит. С 1 сентября до ледостава у нас разрешены уже ставные орудия лова, то есть сети, заколы традиционно продолжают свою работу и самое главное – единственное орудие промысла, которое называется активным орудием промысла – это механизированный мутник», – подчеркнул Эдуард Черноок.

Он отметил, что Псковская область одна из немногих, если не единственная, которая работает с этим видом промысла. Механизированный мутник – это активное орудие промысла, которое экономически эффективно, но оно разрешено в очень ограниченный период времени работы на Псковско-Чудском озере – с 1 сентября по 15 ноября.