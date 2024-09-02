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Экономика

Псковская область одна из немногих использует механизированный мутник для ловли рыбы

Псковская область одна из немногих использует механизированный мутник для ловли рыбы, рассказал директор ООО «Причал АС», председатель Ассоциации псковских рыбопромышленников Эдуард Черноок в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 сентября.

Эдуард Черноок. Фото: ПАИ

«С 1 сентября у нас открывается осенний промысел, по сути, который год кормит. С 1 сентября до ледостава у нас разрешены уже ставные орудия лова, то есть сети, заколы традиционно продолжают свою работу и самое главное – единственное орудие промысла, которое называется активным орудием промысла – это механизированный мутник», – подчеркнул Эдуард Черноок.

Он отметил, что Псковская область одна из немногих, если не единственная, которая работает с этим видом промысла. Механизированный мутник – это активное орудие промысла, которое экономически эффективно, но оно разрешено в очень ограниченный период времени работы на Псковско-Чудском озере – с 1 сентября по 15 ноября.

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