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Экономика

Председатель Ассоциации псковских рыбопромышленников стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

Директор ООО «Причал АС», председатель Ассоциации псковских рыбопромышленников Эдуард Черноок стал гостем программы «Бизнес-ланч», которая вышла в эфир на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 сентября.

Эдуард Черноок. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • ключевые позиции, которые образует промышленное рыболовство на Псковско-Чудском водоёме, это всем известные судак, лещ, щука, окунь, плотва;
  • окунь стал ключевой позицией по промыслу рыбы в Псковской области;
  • окунь мало востребован для внутреннего рынка. Однако для промысла он очень важен, потому что основной рынок сбыта на сегодняшний день по окуню – это страны Евросоюза: они потребляют его;
  • любимая российская позиция – лещ;
  • Псковская область одна из немногих использует механизированный мутник для ловли рыбы;
  • с 1 сентября открывается осенний промысел;
  • на предприятии рыбака стараются загружать работой на протяжении всего года;
  • активный период работы рыбаков – весна, осень.

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