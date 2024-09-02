Председатель Ассоциации псковских рыбопромышленников стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное

18:53, 02 сентября 2024, ПАИ

Директор ООО «Причал АС», председатель Ассоциации псковских рыбопромышленников Эдуард Черноок стал гостем программы «Бизнес-ланч», которая вышла в эфир на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 сентября.

Главное из эфира: