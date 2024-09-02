Председатель Ассоциации псковских рыбопромышленников стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное
Директор ООО «Причал АС», председатель Ассоциации псковских рыбопромышленников Эдуард Черноок стал гостем программы «Бизнес-ланч», которая вышла в эфир на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 сентября.
Главное из эфира:
- ключевые позиции, которые образует промышленное рыболовство на Псковско-Чудском водоёме, это всем известные судак, лещ, щука, окунь, плотва;
- окунь стал ключевой позицией по промыслу рыбы в Псковской области;
- окунь мало востребован для внутреннего рынка. Однако для промысла он очень важен, потому что основной рынок сбыта на сегодняшний день по окуню – это страны Евросоюза: они потребляют его;
- любимая российская позиция – лещ;
- Псковская область одна из немногих использует механизированный мутник для ловли рыбы;
- с 1 сентября открывается осенний промысел;
- на предприятии рыбака стараются загружать работой на протяжении всего года;
- активный период работы рыбаков – весна, осень.
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Председатель Ассоциации псковских рыбопромышленников стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное
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Председатель Ассоциации псковских рыбопромышленников станет гостем программы «Бизнес-ланч»