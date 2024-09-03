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Общество

Парк «Заречный» благоустроят в Новосокольниках благодаря конкурсу ​«Жильё и городская среда»

Новосокольники стали победителем всероссийского конкурса в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Проект по благоустройству парка «Заречный» выиграл в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно».

Там планируется обустроить три функциональные зоны: прогулочную – с террасой и беседкой у воды, с комфортным спуском со ступенями, поручнями и пандусом; спортивную – со скейт-парком, баскетбольной и воркаут-площадкой; также между храмом святителя Николая и больничным городком появится детская игровая площадка.

На реализацию проекта город получит 70,8 млн рублей, работы будут проводиться в 2025-2026 годах.

«Желаю муниципальной команде успешно реализовать задуманное», – добавил Михаил Ведерников.

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