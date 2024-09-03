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Экономика

Руководитель Псковского УФАС: Розничный рынок бензина и дизельного топлива в регионе является конкурентным

Розничный рынок бензина и дизельного топлива в Псковской области является конкурентным, заявила руководитель УФАС России по Псковской области Ирина Белоконь на пресс-конференции сегодня, 3 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Рынок бензина и дизельного топлива в регионе широко представлен как широко известными нефтяными компаниями, так и небольшими с точки зрения реализации топлива частными коммерческими АЗС», – сказала она.

Причём рост средней стоимости по видам топлива не превышает размера годовой инфляции, уточнила она. А цены на нефтепродукты не регулируются законодательством РФ, а формируются на рыночной основе, заключила эксперт.

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