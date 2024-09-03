В ПсковГУ началось обучение первого потока программы клинической ординатуры

10:09, 03 сентября 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете впервые открылись программы клинической ординатуры по специальностям «педиатрия» и «терапия», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Подготовка клинических ординаторов осуществляется в течение двух лет в соответствии с индивидуальным планом, в котором не менее 75% учебного времени отводится на освоение основной специальности, а 25% – на изучение смежных дисциплин. Каждый ординатор получает возможность укрепить теоретическую подготовку, сочетая ее с клинической практикой и научными исследованиями, под руководством опытных врачей-клиницистов и научно-педагогических сотрудников ПсковГУ.

В этом году в ординатуру поступили 10 человек. Семеро студентов являются целевиками комитета по здравоохранению Псковской области и ряда других крупных медицинских организаций. Целевой набор в настоящий момент остается приоритетным направлением в общем наборе в ординатуру.

Программа «Терапия» является сетевой и реализуется совместно с Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава России.

Ординатура ПсковГУ реализуется в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030», проекта «Научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области». Цель проекта – создание центра непрерывной подготовки медицинских кадров, способного обеспечить доступность и качество первичного медико-санитарного и медицинского сопровождения и сформировать сознательное отношение к здоровью у населения Псковской области.