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Общество

Более 9 млн штрафов в сфере контроля закупок назначили в Псковской области

Более 9 млн штрафов в сфере контроля закупок назначено в Псковской области, рассказала руководитель УФАС России по Псковской области Ирина Белоконь на пресс-конференции сегодня, 3 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«В сфере контроля закупок возбуждено 55 дел, а должностные лица заказчиков привлечены к ответственности за размещение информации в единой информационной системе с нарушениями закона о контрактной системе», – пояснила она.

Однако общая сумма назначенных штрафов составила 160 тысяч рублей в связи с применением статьи 4.1.1. КоАП РФ – замена штрафа предупреждением. «А за нарушение антимонопольного законодательства и правил технологического присоединения к ответственности привлекли 21 юридическое и должностное лицо, среди них «Россети Северо-Запад», «Газпром газораспределение Псков», «Ингосстрах», – заключила Ирина Белоконь.

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