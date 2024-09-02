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Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося ночью проникнуть в магазин через разбитое стекло

Росгвардейцы задержали псковича, который пытался совершить кражу из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

2 сентября около 2:00 росгвардейцы прибыли к магазину на улице Николая Васильева в Пскове, в котором сработала сигнализация. Они обнаружили, что разбито стекло входной двери. Около объекта росгвардейцы задержали пытавшегося скрыться гражданина.

Кражи допущено не было. Задержанного 31-летнего псковича передали сотрудникам полиции, уточнили в пресс-службе.

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