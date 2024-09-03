Члены добровольных народных дружин побывали на занятии в центре профподготовки псковской полиции
Члены добровольных народных дружин побывали на занятии в центре профподготовки УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
В процессе обучения добровольцы узнали о способах и средствах борьбы с беспилотными летательными аппаратами различного типа, а также изучили средства радиосвязи и правила ведения переговоров по ним.
Представители псковского регионального отделения центра «Воин» поделились профессиональным и боевым опытом.
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