Члены добровольных народных дружин побывали на занятии в центре профподготовки псковской полиции

11:51, 03 сентября 2024, ПАИ

Члены добровольных народных дружин побывали на занятии в центре профподготовки УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В процессе обучения добровольцы узнали о способах и средствах борьбы с беспилотными летательными аппаратами различного типа, а также изучили средства радиосвязи и правила ведения переговоров по ним.

Представители псковского регионального отделения центра «Воин» поделились профессиональным и боевым опытом.